Доля отказов в американской визе опустилась ниже 3%

Посол США в Израиле Том Найдс объявил, что доля отказов в просьбе жителей Израиля о получении въездной визы в США опустилась ниже 3%, что являлось ключевым требованием для включения Израиля в программу безвизового въезда.

Теперь у Израиля есть время до сентября 2023 года, чтобы выполнить оставшиеся требования. Тогда Израиль будет включен в программу с 1 октября. В противном случае, ему придется ждать нового подсчета доли отказов до января 2024 года, и никто не гарантирует, что она не превысит снова 3%.

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Одним из условий является отказ от возможности заблокировать проезд палестинских арабов с паспортом США в Палестинскую автономию через аэропорт Бен-Гурион.

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Также правительство должно будет провести через Кнессет пакет поправок к различным законам, связанных с обменом информацией о пассажирах.

В посольстве США утверждают, что в последние месяцы работа по продвижению этих мер была приостановлена из-за выборов, и потребуются значительные усилия со стороны Израиля, чтобы уложиться в срок.