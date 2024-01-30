ШАБАК: в больнице "Ибн Сина" в Дженине ликвидированы террористы, планировавшие нападение

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщает, что в ходе операции в Дженине в больнице "Ибн Сина" бойцами спецназа ЦАХАЛа и пограничной полиции были ликвидированы террористы, планировавшие нападение.

В сообщении уточнены имена ликвидированных террористов и некоторые данные о них. Это 27-летний Мухаммад Джаламна – боевик ХАМАСа, поддерживавший контакты со штаб-квартирой ХАМАСа за границей и спланировавший теракт, "вдохновленный событиями 7 октября", говорится в сообщении. Джаламна был ранен в результате подрыва автомобиля, он скрывался в больнице "Ибн Сина". По данным израильских спецслужб, Джаламна добыл оружие для совершения нападения.

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Вместе с Джаламной в больнице "Ибн Сина" уничтожены еще двое террористов – братья Мухаммад и Басаль Азауи. Мухаммад Азауи был боевиком "Батальонов Дженина" (местное подразделение "Батальонов мучеников Аль-Аксы", ФАТХ), Басаль Азауи был боевиком "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад").

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Судя по видео, распространенному в соцсетях, в больнице "Ибн Сина" действовало подразделение "псевдоарабов".

ШАБАК отмечает, что террористы постоянно используют больницы в качестве укрытий и "штабов" для подготовки новых терактов.