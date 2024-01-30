ШАБАК: в больнице "Ибн Сина" в Дженине ликвидированы террористы, планировавшие нападение
Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщает, что в ходе операции в Дженине в больнице "Ибн Сина" бойцами спецназа ЦАХАЛа и пограничной полиции были ликвидированы террористы, планировавшие нападение.
В сообщении уточнены имена ликвидированных террористов и некоторые данные о них. Это 27-летний Мухаммад Джаламна – боевик ХАМАСа, поддерживавший контакты со штаб-квартирой ХАМАСа за границей и спланировавший теракт, "вдохновленный событиями 7 октября", говорится в сообщении. Джаламна был ранен в результате подрыва автомобиля, он скрывался в больнице "Ибн Сина". По данным израильских спецслужб, Джаламна добыл оружие для совершения нападения.
Вместе с Джаламной в больнице "Ибн Сина" уничтожены еще двое террористов – братья Мухаммад и Басаль Азауи. Мухаммад Азауи был боевиком "Батальонов Дженина" (местное подразделение "Батальонов мучеников Аль-Аксы", ФАТХ), Басаль Азауи был боевиком "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад").
Судя по видео, распространенному в соцсетях, в больнице "Ибн Сина" действовало подразделение "псевдоарабов".
ШАБАК отмечает, что террористы постоянно используют больницы в качестве укрытий и "штабов" для подготовки новых терактов.
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 января: операции в Шхеме и Туль-Кареме, ликвидация террористов в Дженине
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 января: бои в районе Хан-Юниса и Рафаха, а также в городе Газа
Источники: в Дженине израильский спецназ ликвидировал троих террористов
116-й день войны в Израиле. Хронология событий