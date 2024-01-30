В доме террориста из Хайфы обнаружены фейерверки и четверть миллиона шекелей

В ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции Северного округа и бойцами пограничной полиции МАГАВ в доме террориста, осуществившего теракт в Хайфе, были обнаружены множество фейерверков, а также четверть миллиона шекелей наличными. Двое подозреваемых были арестованы в ходе обыска.

Личность террориста была . установлена вскоре после теракта: нападение совершил Уасим Абу аль-Хуга, 1996 года рождения, проживавший в Тамре (Западная Галилея). Он был гражданином Израиля. Против него было возбуждено дело за транспортировку нелегалов. Сведений о причастности к деятельности какой-либо террористической организации нет.

adv_12 incontent_1

Сразу после того, как полиция установила личность подозреваемого, сотрудники полиции и бойцы МАГАВ отправились к нему домой для поиска улик о подготовке теракта. В ходе обыска были найдены десятки упаковок фейерверков, более четверти миллиона шекелей наличными. Деньги были изъяты, их источник устанавливается.

adv_13 m_ar_1

Были арестованы двое подозреваемых в хранении опасной пиротехники, жители Тамры в возрасте 17 и 22 лет. Их предварительный арест был продлен до первого февраля.

Напомним, 29.01.2024 около 10:30 Уасим Абу аль-Хуга, управляя автомобилем Mazda (белого цвета, с израильскими номерными знаками) сбил военнослужащего в районе Бат-Галим, около ворот базы ВМФ ЦАХАЛа. После этого террорист вышел из автомобиля и побежал с топором в сторону ворот военной базы. Стоявший у ворот солдат застрелил террориста.