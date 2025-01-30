Полиция: в результате операции около Иерихона был предотвращен теракт

Разрешено к публикации: 28 января в ходе спецоперации в лагере Акабат-Джабр, на юге Иерихона, был задержан террорист, планировавший в скором времени нападение.

Операция была проведена спецназом пограничной полиции под руководством общей службы безопасности (ШАБАК).

Где именно планировалось нападение, в сообщении полиции и ШАБАКа не сказано.