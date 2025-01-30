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Израиль

Полиция: в результате операции около Иерихона был предотвращен теракт

Полиция
Иудея и Самария
Террористы
ШАБАК
время публикации: 30 января 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:11
Полиция: в результате операции около Иерихона был предотвращен теракт
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации: 28 января в ходе спецоперации в лагере Акабат-Джабр, на юге Иерихона, был задержан террорист, планировавший в скором времени нападение.

Операция была проведена спецназом пограничной полиции под руководством общей службы безопасности (ШАБАК).

Где именно планировалось нападение, в сообщении полиции и ШАБАКа не сказано.

Израиль
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