Полиция: в результате операции около Иерихона был предотвращен теракт
время публикации: 30 января 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:11
Разрешено к публикации: 28 января в ходе спецоперации в лагере Акабат-Джабр, на юге Иерихона, был задержан террорист, планировавший в скором времени нападение.
Операция была проведена спецназом пограничной полиции под руководством общей службы безопасности (ШАБАК).
Где именно планировалось нападение, в сообщении полиции и ШАБАКа не сказано.