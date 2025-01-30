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Израиль

В Шхеме ликвидирован разыскиваемый, планировавший совершение теракта

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 30 января 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:29
В Шхеме ликвидирован разыскиваемый, планировавший совершение теракта
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы антитеррористического подразделения ЯМАМ ликвидировали в Шхеме разыскиваемого за террористическую деятельность, который планировал совершение терактов. Сообщается, что операция проводилась по разведданным ШАБАКа.

Ликвидированный боевик Касем Аклик был причастен к организации и реализации терактов против различных целей в Израиле.

Аклик пытался скрыться, он был вооружен пистолетом, и бойцы ЯМАМ открыли огонь на поражение и уничтожили его.

Израиль
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