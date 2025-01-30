В Шхеме ликвидирован разыскиваемый, планировавший совершение теракта
время публикации: 30 января 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:29
Бойцы антитеррористического подразделения ЯМАМ ликвидировали в Шхеме разыскиваемого за террористическую деятельность, который планировал совершение терактов. Сообщается, что операция проводилась по разведданным ШАБАКа.
Ликвидированный боевик Касем Аклик был причастен к организации и реализации терактов против различных целей в Израиле.
Аклик пытался скрыться, он был вооружен пистолетом, и бойцы ЯМАМ открыли огонь на поражение и уничтожили его.
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