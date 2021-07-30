Коронавирусные бои, религиозные войны и бюджет. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда правительство Нафтали Беннета было приведено к присяге, о коронавирусе начали говорить в прошедшем времени. Число тяжелобольных было минимальным, число новых диагностированных единичным. Казалось, что правительство, сменившее коалицию Нетаниягу-Ганца, начинает с чистого листа, и его главной задачей будет вывод государства из кризиса. "Правительство периода пост-короновируса", назвал тогда его один из депутатов.

Не прошло и двух месяцев и картина изменилась до неузнаваемости. Правительство оказалось перед лицом необходимости решать проблему четвертой волны эпидемии, и очень быстро оказалось, что давать советы из оппозиции гораздо легче, чем принимать решения, за которые не только приходится нести ответственность, но и по которым крайне сложно прийти к единому мнению в правительстве. И, как это часто бывает, на фоне кризиса, разногласия брызнули фонтаном.

Две женщины оказались в эпицентре конфликта, и несмотря на то, что одна не занимает какой-либо политической должности, критика в ее адрес напрямую связана с атмосферой в правительственной коалиции.

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон давно стала фигурой, отражающей разногласия по вопросам о борьбе с коронавирусом. Сторонники сдержанных шагов считают Шашу-Битон едва ли не единственным голосом разума в политической и профессиональной системе. До недавнего времени ее позиция совпадала с позицией премьер-министра Нафтали Беннета. Однако по мере осложнения ситуации, министр просвещения превратилась в объект критики со стороны своих коллег по кабинету министров. На этой неделе критика достигла точки кипения. "Шаша-Битон занята собой и самопиаром. Она влюбилась в позицию борца с ограничениями и игнорирует рекомендации специалистов", – заявили источники в правительстве после очередного заседания кабинета министров. Интервью телеканалу "Кешет", в ходе которого Ифат Шаша-Битон назвала предложение о вакцинации школьников в стенах учебных заведений "преступлением", один из министров назвал "терактом против правительства".

Премьер-министр Нафтали Беннет хорошо понимает разрушительный эффект, который имеют высказывания Шаши-Битон. По меньшей мере, один раз, если судить по словам его приближенных, он беседовал с главой минпроса, требуя от нее большей лояльности по отношению к рекомендациям минздрава и большей сдержанности в высказываниях. Прислушалась ли министр просвещения к словам премьер-министра, пока неясно.

Атмосфера в кабинете министров по борьбе с коронавиурсом не вызывает удивления. Кризисные ситуации очень часто порождают расколы и взаимные обвинения, особенно когда совершенно не очевидно, что у кого-то из тех, на ком лежит ответственность, есть четкий план выхода из сложившейся ситуации. В настоящий момент складывается впечатление, что у правительства этого плана нет.

Такая картина не могла не сказаться на доверии общества к власти. По опросу, опубликованному корпорацией "Кан", лишь 15% израильтян считают, что Нафтали Беннет успешно ведет борьбу с эпидемией. 46% считают, что Биньямин Нетаниягу успешней справлялся с этой задачей.

И все же, справедливости ради, надо признать, что атмосфера вокруг процесса принятия решений нынешним правительством в том, что касается вопросов, связанных с эпидемией, заметно отличается от той, что была в предыдущем правительстве. И главным образом, это на данный момент проявляется в исчезновении явной окраски политизированности. Пока, во всяком случае, не было решений или шагов, которые делались или не делались, исходя из пожеланий и требований коалиционных партнеров премьер-министра.

Окончание "медового месяца" в отношениях между партиями, формирующими коалицию, проявляется и в других вопросах. Глава правительства Нафтали Беннет и министр юстиции Гидеон Саар так и не смогли договориться о продвижении или замораживании законопроекта, запрещающего обвиняемому в уголовных правонарушениях формировать коалицию. Этот законопроект, который называют "законом "только не Биби"", является одним из главных на повестке дня министра юстиции. В "Ямине" возражают, причем не только Айелет Шакед и Амихай Шикли. Премьер-министр Нафтали Беннет категорически отвергает утверждения Гидеона Саара о том, что якобы дал "зеленый свет" на продвижение законопроекта. В настоящий момент эта инициатива заморожена, и ее обсуждение начнется лишь в октябре, после возвращения Кнессета с каникул. В "Еш Атид" поддерживают Саара. Можно предположить, что НДИ также выступят за данный законопроект, не говоря об "Аводе" и МЕРЕЦ. Беннету вновь предстоит вкусить всю "прелесть" ситуации, когда правительство возглавляет политик, не имеющий коалиционной опоры в лице своей сильной партии.

Был утвержден и закон о реформе в комиссии по назначению религиозных судей ("даяним"). Еще один закон в череде инициатив по либерализации религиозных структур. Вероятно именно это настолько разгневало главу блока "Яадут а-Тора" Моше Гафни, что он в ярости назвал Нафтали Беннета "убийцей", якобы повинным в смерти людей, умирающих сейчас от коронавируса. Еще никогда отношения между ультраортодоксальными депутатами и религиозными сионистами не были столь враждебны, как в Кнессете 24-го созыва. Депутат Кнессета Михаэль Малкиэли (ШАС) в интервью радиостанции РЭКА заявил, что Нафтали Беннета и вовсе нельзя называть религиозным. "Я не знаю, что он делает у себя дома и как живет, это не мое дело, но его политический курс, вместе с гонителем еврейства Либерманом, говорит сам за себя", – заявил Малкиэли.

Несмотря на успешные шаги, у коалиции случаются и проколы. Так законопроект о прекращении уголовного преследования потребителей марихуаны был вынесен на голосование в попытке коалиции застать оппозицию врасплох: голосование было объявлено в тот момент, когда в зале было относительно немного депутатов от оппозиционных партий. Законопроект был провален, так как партия РААМ, входящая в коалицию, отказалась его поддержать. Было известно, что Мансур Аббас и его товарищи по партии не намерены голосовать за этот законопроект Шарен Аскель, однако она настояла на его вынесении на голосование и обеспечила своей коалиции очередное поражение. "Это естественно, что когда речь идет о такой непростой коалиции, поражения время от времени неизбежны, но все же нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство голосований мы выигрываем", – заявил в интервью "Кан РЭКА" депутат от "Еш Атид" Владимир Белиак.

Сегодняшние бои между коалицией и оппозицией, в том числе продолжающееся сражение за распределение мест в комиссия парламента, носят все же тактический характер. Поражение тут, победа там – не это определит будущее правительства Беннета-Лапида. Не позднее 4 ноября должен быть утвержден государственный бюджет. И к этому вопросу в коалиции подошли всерьез. Депутат Эли Авидар (НДИ) торжественно пообещавший коалиции "кошмар в дни утверждения бюджета", если не будет назначен на пост министра, получил канцелярию и непонятную должность министра в министерстве главы правительства. Депутат Кнессета Масуд Ганаим (РААМ), судя по всему, станет заместителем министра строительства. Число обладателей министерских и замминистерских должностей продолжает расти и остается лишь вспоминать критику, на которую не скупились нынешние министры и их заместители, когда были в оппозиции.

И все же щедрой раздачи должностей и "джобов" может не хватить для того, чтобы утвердить бюджет. И тут уместно вспомнить о том самом законе, блокирующем возможность Биньямина Нетаниягу баллотироваться на пост премьер-министра до завершения суда. Если этот закон будет принят, кому-то может показаться очень соблазнительной перспектива пойти на выборы, когда во главе "Ликуда" не Нетаниягу. Многие политики называют главу "Еш Атид" Яира Лапида в качестве человека, кому такая комбинация может понравиться.