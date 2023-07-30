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    В Израиле

    Верховный суд: "закон о Тверии" вступит в силу с муниципальных выборов 2028 года

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    Председатель Верховного суда подвергла критике
    Yonatan Sindel/Flash90

    Председатель Верховного суда Эстер Хайют выступила с резкой критикой так называемого "закона о Тверии", в соответствии с которым главы назначенных комиссий по управлению городами смогут баллотироваться на муниципальных выборах.

    "Данный закон является персональным, потому что он адаптирован под кандидата в Тверии, один из депутатов Кнессета прямо заявил об этом", – отметила Хайют.

    Она также обратила внимание на позицию юридического советника Кнессета Сагит Афик, отметивший целесообразность применения этого закона только на следующих выборах.

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    В итоге Верховный суд единогласно постановил: Боаз Йосеф, соратник Арье Дери, не сможет баллотироваться на предстоящих выборах в Тверии, которые состоятся в октябре. Так называемый "закон о Тверии" будет применяться только на выборах, которые состоятся в 2028 году.

    "Закон о Тверии" был утвержден Кнессетом 5 июля. В соответствии с этим законом, главы назначенных комиссий по управлению городами смогут баллотироваться на муниципальных выборах. Комиссии по управлениям городами назначаются министром внутренних дел в тех случаях, когда по разным причинам муниципалитеты или местные советы не в состоянии эффективно функционировать. Одной из таких причин является ситуация, при которой избранный мэр города не в состоянии сформировать коалицию в местном совете. Так произошло после прошлых муниципальных выборов в Тверии, и в 2020 году министр внутренних дел Арье Дери назначил на должность главы комиссии своего приближенного Боаза Йосефа. "Закон о Тверии" позволяет Боазу Йосефу баллотироваться на должность мэра, и в политической системе расценивают утверждение этого закона, как победу Дери.

    Ранее глава партии "Авода" Мерав Михаэли заявляла: "Суть этого закона – это коррупция, политические трюки и назначение приближенного. Закон не имеет никакого отношения к благу граждан".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
    Кнессет утвердил закон, позволяющий приближенному Дери баллотироваться на муниципальных выборах
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