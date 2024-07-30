Операция в Газе: ЦАХАЛ завершил очередную "зачистку" Хан-Юниса, ликвидированы 150 террористов
время публикации: 30 июля 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 11:46
Силы 98-й дивизии завершили очередную операцию в Хан-Юнисе, начатую 22 июля. В ходе "зачистки" были ликвидированы более 150 террористов, уничтожены туннели, склады оружия и боеприпасов и др. В операции были задействованы бойцы 7-й бригады, бригад "Цанханим" и "Коммандос".
ЦАХАЛ сообщает, что в центре сектора Газы ударом с воздуха был ликвидирован полевой командир боевиков Ибрагим Хиджази, отвечавший за противотанковые атаки в "Батальоне Нусейрат" (ХАМАС).
252-я резервная бронетанковая дивизия "Синай" действует в центре сектора Газы, уничтожая террористов и террористическую инфраструктуру.
Бойцы 3-й бригады "Александрони" при содействии ВВС ликвидировали группу боевиков ХАМАСа.