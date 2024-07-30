Сотрудник МНБ, связанный с лицензированием оружия, задержан по подозрению в коррупции

Следователи полиции Израиля задержали утром во вторник, 30 июля, сотрудника министерства национальной безопасности, отвечающего за выдачу лицензий на ношение оружия, по подозрению в коррупции.

Вместе с ним были задержаны еще три человека, согласно подозрениям, состоявшие с ним в преступном сговоре.

По данным следствия, посредники, занимающиеся помощью в оформлении лицензий на оружие, передавали группе имена тех, кто по каким-либо причинам не имел права на получение лицензии, и члены группы за деньги обеспечивали выдачу лицензии. В полиции оценивают объем взяток в несколько сотен тысяч шекелей, а количество незаконно выданных лицензий – в несколько сотен.

Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот", в полиции намерены проверить всех получивших лицензии на оружие через задержанного сотрудника МНБ