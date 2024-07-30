Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 30 июля, температура существенно не изменится, будет жарко и душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 28-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 23-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-36, на Голанских высотах – 24-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-четверг – повышение температуры. В пятницу жара немного спадет.