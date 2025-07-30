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Израиль

Внимание, розыск: пропала 63-летняя Исраэла Бат-Шева Джонс из Тель-Авива

Полиция
Розыск
Тель-Авив
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:04
Внимание, розыск: пропала 63-летняя Исраэла Бат-Шева Джонс из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 63-летней Исраэлы Бат-Шевы Джонс, жительницы Тель-Авива. Ее видели 29 июля около 10 утра на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, худощавая, вьющиеся седеющие волосы.

Описание одежды: черные брюки и фиолетовая рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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