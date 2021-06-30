Суд против "Хевра Кадиша": захоронение евреев с постсоветского пространства на отдельных участках – дискриминация

Окружной суд Центрального округа в Лоде удовлетворил представительский иск, поданный семьями выходцев с постсоветского пространства против организации "Хевра Кадиша Петах-Тиква", отвечающей за работу кладбищ Сгула и Яркон.

Судья Йехезкиэль Кинар постановил, что захоронение евреев с постсоветского пространства на отдельных участках кладбища является незаконной дискриминацией, "осуществляемой на основании стереотипного и покровительственного подхода к этой группе населения".

"Хевра Кадиша Петах-Тиква" обосновывала свой отказ хоронить русскоязычных евреев на обычных участках обычаем устанавливать надгробия с портретами покойных, что противоречит Галахе. Практика отдельного захоронения евреев с постсоветского пространства на кладбищах Сгула и Яркон существовала по меньшей мере с 2004 по 2016 годы.

Иск против организации подали Арик Аврукин и Ники Зинченко при помощи юридической клиники Тель-Авивского университета и адвокатской фирмы Гиля Рона.

В рамках иска семьям покойных, захороненных на отдельных участках обоих кладбищ в период с 2009 по 2016 год, будет выплачена компенсация, размер которой будет установлен судом позднее, сообщает "Гаарец".

Суд отклонил заявления представителей "Хевра Кадиша" о том, что отдельное захоронение осуществлялось, "чтобы позволить семьям сохранить свое культурное наследие без ущерба другим семьям", поскольку у семей никто не спрашивал, заинтересованы ли они в этом. По данным истцов, только на 10% надгробий на отдельных участках имеется портрет покойного, однако выделение могил осуществлялось автоматически, без обращения к родственникам, только на основании страны рождения, указанной в документах.