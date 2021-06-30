Rafael представил ракетную систему 5-го поколения Sea Breaker. ВИДЕО

В среду, 30 июня, израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems представил автономную высокоточную ракетную систему 5-го поколения большой дальности Sea Breaker.

Система Sea Breaker, обеспечивающая эффективное "хирургическое" поражение морских и наземных целей на удалении до 300 км, может размещаться на катерах, корветах или фрегатах, а также на береговых высокомобильных пусковых установках SPYDER компании Rafael.

Sea Breaker использует технологические инновации Рафаэля, такие как электрооптика, компьютерное зрение, искусственный интеллект и алгоритмы принятия решений, для обеспечения полной функциональности при отсутствии системы спутниковой навигации GNSS, в любое время суток, в любых погодных условиях.

Ракетная система Sea Breaker оснащена усовершенствованной аппаратурой IIR (Imaging Infra-Red). Используя искусственный интеллект, Sea Breaker обеспечивает автоматическое обнаружение цели (ATA) и автоматическое распознавание цели (ATR). Ракета невосприимчива к электромагнитным помехам, она может лететь на малых высотах над поверхностью воды или над поверхностью земли сложного рельефа. С одного попадания эта ракета способна нейтрализовать корабль размером с фрегат.