Кнессет утвердил дату выборов: 1 ноября

Кнессет отклонил поправку к законопроекту о роспуске парламента, касающуюся даты выборов.

Выборы в Кнессет 25-го созыва пройдут 1 ноября 2022 года. На этой дате настаивала коалиция. Оппозиция предлагала провести выборы на неделю ранее, 25 октября. Глава “Яадут а-Тора” Моше Гафни заявил: “Мы хотели, чтобы выборы состоялись 30 числа месяца тишрей. Однако коалиция совместно с Объединенным списком приняли решение, что выборы пройдут 7 тамуза. С Божьей помощью, будем стараться и победим”.

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Голосование по поправкам продолжается. Окончательно закон о роспуске Кнессета будет утвержден в ближайшее время.

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В ночь на 30 июня коалиция и оппозиция не смогли прийти к соглашению об утверждении законопроектов о строительстве метрополитена и о визах в США.

Переговоры велись до трех часов ночи. Взамен на согласие утвердить эти законопроекты, оппозиция требовала от коалиции согласиться на изменение статуса депутата Амихая Шикли и отмену решения объявить его "перебежчиком". Против этой сделки резко высказался министр юстиции Гидеон Саар. "Это незаконная коррумпированная сделка, которая будет только способствовать порочной практике отказа депутатов выполнять решения партий, в составе которых они избраны в Кнессет", – заявил Саар.

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Нафтали Беннет и Айелет Шакед также возражали против изменения статуса Амихая Шикли.

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В нынешней коалиции заявляют, что ответственность за провал переговоров лежит на "Ликуде". "Впервые оппозиция настолько откровенно ставит политические интересы над интересами государства", – заявил министр финансов и глава НДИ Авигдор Либерман в интервью "Кан РЭКА".

В свою очередь, депутат Мики Зоар ("Ликуд") заявил, что коалиция вводит народ в заблуждение. "Они не говорят о том, что проект строительства метрополитена был инициирован "Ликудом", они не говорят, что этот законопроект не влияет на начало работы метрополитена. Я могу успокоить граждан Израиля: мы завершим этот процесс и утвердим все необходимые законопроекты", – сказал Зоар в интервью "Кан РЭКА".

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В полночь в должность премьер-министра вступит глава “Еш Атид” Яир Лапид. Церемония его вступления в должность состоится, судя по всему, утром 1 июля.

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Роспуск Кнессета означает также, что закон о действии израильского законодательства в Иудее и Самарии будет автоматически продлен до формирования новой коалиции.