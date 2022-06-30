Перестрелка около гробницы Йосефа в Шхеме: ранены трое израильтян, в их числе командир бригады "Шомрон"
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 30 июня военные сопровождали большую группу еврейских паломников к гробнице Йосефа в Шхеме, когда террористы открыли огонь по израильтянам.
Был открыт ответный огонь.
Сообщается, что были ранены двое мирных израильских граждан. Кроме того, легкое осколочное ранение получил командир бригады "Шомрон" Рои Цвейг.
После этого инцидента все израильтяне были эвакуированы из Шхема, сообщают военные.
Сведений о пострадавших среди палестинских боевиков нет.
Палестинское агентство Maan заявляет, что в ходе перестрелки были ранены "трое поселенцев".
Агентство Safa передает, что в ходе этого массового паломничества израильтян в Шхем в город въехали более 30 транспортных средств, включая военный бульдозер. В районе гробницы Йосефа были развернуты армейские патрули, а снайперы поднялись на крыши зданий на улице Аммана. Однако местные жители заранее перекрыли улицы, ведущие к гробнице Йосефа, горящими автомобильными покрышками. Отмечается, что сначала произошли столкновения, в ходе которых военные применяли спецсредства для разгона толпы, были пострадавшие (в том числе четверо несовершеннолетних). После чего палестинские боевики обстреляли израильтян и применили против них самодельные взрывные устройства.
Отметим, что предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме проходило в ночь на 25 мая. И тогда военным тоже пришлось применить оружие против нападавших жителей Шхема.
До того подобный инцидент около гробницы Йосефа в Шхеме произошел в ночь на 10 мая. А в ночь на 11 апреля, в результате обстрела около гробницы Йосефа были ранены двое религиозных евреев, прибывших без согласования с военными.
Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывался подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивали военные.
10-11 апреля гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.
Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.
В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.
Во время эпидемии коронавируса массовые паломничества к гробнице Йосефа были прерваны. Это совпало по времени с отказом властей ПА сотрудничать с Израилем в сфере безопасности.
24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.
ЦАХАЛ: во время массового паломничества к гробнице Йосефа в Шхеме произошли столкновения