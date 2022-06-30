Перестрелка около гробницы Йосефа в Шхеме: ранены трое израильтян, в их числе командир бригады "Шомрон"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 30 июня военные сопровождали большую группу еврейских паломников к гробнице Йосефа в Шхеме, когда террористы открыли огонь по израильтянам.

Был открыт ответный огонь.

Сообщается, что были ранены двое мирных израильских граждан. Кроме того, легкое осколочное ранение получил командир бригады "Шомрон" Рои Цвейг.

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После этого инцидента все израильтяне были эвакуированы из Шхема, сообщают военные.

Сведений о пострадавших среди палестинских боевиков нет.

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Палестинское агентство Maan заявляет, что в ходе перестрелки были ранены "трое поселенцев".

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Агентство Safa передает, что в ходе этого массового паломничества израильтян в Шхем в город въехали более 30 транспортных средств, включая военный бульдозер. В районе гробницы Йосефа были развернуты армейские патрули, а снайперы поднялись на крыши зданий на улице Аммана. Однако местные жители заранее перекрыли улицы, ведущие к гробнице Йосефа, горящими автомобильными покрышками. Отмечается, что сначала произошли столкновения, в ходе которых военные применяли спецсредства для разгона толпы, были пострадавшие (в том числе четверо несовершеннолетних). После чего палестинские боевики обстреляли израильтян и применили против них самодельные взрывные устройства.

Отметим, что предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме проходило в ночь на 25 мая. И тогда военным тоже пришлось применить оружие против нападавших жителей Шхема.

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До того подобный инцидент около гробницы Йосефа в Шхеме произошел в ночь на 10 мая. А в ночь на 11 апреля, в результате обстрела около гробницы Йосефа были ранены двое религиозных евреев, прибывших без согласования с военными.

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Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывался подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивали военные.

10-11 апреля гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

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Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

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В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Во время эпидемии коронавируса массовые паломничества к гробнице Йосефа были прерваны. Это совпало по времени с отказом властей ПА сотрудничать с Израилем в сфере безопасности.

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24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.