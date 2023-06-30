Победа противников реформы, Либерман против всех и "дела Нетаниягу". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Если план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по реализации юридической реформы, опубликованный 28 июня Амитом Сегалем и на следующий день частично подтвержденный премьер-министром в интервью Wall Street Journal, будет выполнен, противники реформы смогут отпраздновать победу. Принцип крайней неприемлемости будет отменен только частично, и стоит помнить, что бывший глава Верховного суда Аарон Барак в прошлом говорил о возможности отмены этого принципа. Комиссия по выбору судей останется в том же паритетном состоянии, что и сегодня, не позволяющем консервативному крылу получить явное преимущество в Верховном суде. Закон об о преодолении вето БАГАЦа снимается с повестки дня, а это значит, что порядок отмены судом законов и повторного их утверждения установлен не будет. Все что не запрещено, то разрешено, и в отсутствие установленных правил судьи оставят за собой нигде не прописанные и не ограниченные права отменять законы. Статус юридических советников не изменится, и они по-прежнему будут не советовать, а решать. Это не победа по очкам противников реформы. Это нокаут.

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Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир поспешил назвать этот шаг Нетаниягу капитуляцией. Он не прав. Капитулировать может человек, который к чему-то стремился, за что-то сражался, и не преуспел. План Нетаниягу, если он будет выполнен и реализован, это движение в ту самую точку, в которой хочет оказаться премьер-министр. Далеко не очевидно однако, что этого будет достаточно.

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Расчет Нетаниягу прост и понятен. Принцип неприемлемости, по его мнению – это не то, из-за сотни тысяч выйдут на улицы и парализуют государство. Быстро принять этот закон (согласно публикации Ynet, Нетаниягу планирует сделать это до 23 июля), пережить несколько недель демонстраций и уйти на каникулы. За три месяца каникул и отсутствия какого-либо продвижения, заряд активности протестующих заметно спадет. Да и вообще, мало ли что может произойти до осени, когда, согласно плану, должно начаться обсуждения косметического изменения состава комиссии по выбору судей. Возобновятся переговоры? Состоится внесудебная сделка? Не дай Бог, начнется война с Ираном? Кто заглядывает так далеко?

Могут ли Биньямину Нетаниягу воткнуть нож в спину свои? Бен-Гвир пошумел и, вероятно, продолжит это делать, но пока никаких конкретных угроз с его стороны не прозвучало. Смотрич на фоне этого плана коалицию разрушать не станет. В "Ликуде" все гораздо сложнее. Ярив Левин не станет подавать в отставку, но и без этого вполне в состоянии попортить кровь главе правительства. Достаточно сказать, что 12 июля будет избран представитель коалиции в комиссию по назначению судей – судя по всему, Ицхак Кройзер ("Оцма Иегудит"). Созывать эту комиссию или оставить ее мертворожденным организмом – это зависит только от Ярива Левина. Он этого делать не хочет. Нетаниягу, в свою очередь, будет на этом настаивать. Что попросит Левин взамен? Сможет ли Нетаниягу требуемое предоставить? Неизвестно.

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Ультраортодоксы в гневе, причем нешуточном. Они все эти месяцы поддерживают совершенно им неинтересную реформу только для того, чтобы она дала им возможность провести закон о призыве в той форме, в которой он превратится в закон о непризыве. Для этого им нужен был закон о преодолении вето БАГАЦа. Сейчас они узнали, что этого закона не будет и закона о ценности изучения Торы, судя по всему, тоже. Есть от чего прийти в ярость. И все же трудно себе представить, что из-за этого они пойдут на развал коалиции. При всем уважении к грозным заявлениям Гафни и Гольдкнопфа, вряд ли они станут рисковать местом в коалиции, учитывая, что в новой им может не найтись места.

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Нетаниягу надеется на то, что свои пошумят, но слишком сильно лодку раскачивать не станут. А дальше все пойдет по хорошо знакомому сценарию. Еще не было поражения, которое Нетаниягу не удалось бы представить как свою победу. Когда он не выполнил свое обещание распространить суверенитет на Иорданскую долину, он объяснил, что этот процесс всего лишь отложен ради продвижения соглашений Авраама. После того, как он поддержал размежевание, Нетаниягу много лет вообще отрицал этот факт. Сейчас несложно представить, как именно он объяснит, что от громадья планов, заявленных Яривом Левином 4 января 2023 года, остался лишь куцый огрызок. "Мы сократили принцип неприемлемости, мы изменили состав комиссии, мы сохранили единство народа, мы действовали ответственно и взвешенно", – скажет он, и, вероятно, сам будет верить в свои слова.

Ирония судьбы заключается в том, что эта капитуляция вряд ли спасет его. Борьба вокруг юридической реформы давно стала брендом и вышла за рамки дискуссии о составе комиссии по назначению судей. Если на детекторе лжи спросить Яира Лапида, Бени Ганца. Авигдора Либермана и Гидеона Саара, что они думают о плане Нетаниягу, то всем станет ясно, что по самой его сути они готовы подписаться под большинством его принципов. Нюанс туда, нюанс сюда. Несущественно. Но суть сутью, а политика политикой. Не для того Яир Лир Лапид звал народ на мосты еще до того, как правительство было приведено к присяге. Не для того Авигдор Либерман еще в сентябре прошлого года назвал Нетаниягу "подонком человеческого рода". Не для того Гидеон Саар называл это правительство – коалицией анархистов, а не консерваторов, чтобы сейчас сказать: "Да, господин Нетаниягу, мы согласны с вашим предложением". Этого оппозиция себе позволить не может.

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И есть улица, которая живет своей жизнью. Которая не имеет никакой иерархической и даже мировоззренческой связи с парламентской оппозицией. Лидерам уличного протеста гораздо ближе позиция Эхуда Барака, призывающего к гражданскому неповиновению, и Яира Голана, призывающего нарушать закон в рамках акций протеста, чем позиция Бени Ганца и Яира Лапида, призывающих к возобновлению переговоров в президентской канцелярии. Разрыв между теми, кто устраивал беспорядки возле дома министра юстиции Ярива Левина, и теми, кто с трибуны Кнессета призывает "не разрывать на части народ", обращаясь при этом только к коалиции, столь велик, что в этой бреши нашлось место для отдельной позиции Авигдора Либермана. Глава НДИ, который резко выступал против переговоров с коалицией у президента, сейчас так же резко выступает против призывов Барака и Голана, а также против планирующейся в понедельник акции протеста в аэропорту "Бен-Гурион". "Эти призывы и действия оказывают прямую помощь Биньямину Нетаниягу и отталкивают вменяемых людей от участия в акциях протеста", – сказал на этой неделе бывший министр финансов. То ли его чуткие локаторы опытного политика уловили смену настроений в обществе, то ли он просто решил представить позицию, которую никто в оппозиции не озвучивает, но сегодня Либерман против всех. И против своих коллег по парламентской оппозиции, и против лидеров уличных протестов, и, разумеется, против коалиции.

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Самое слабое звено в расчетах Нетаниягу – это надежда на затухание протестов. Став брендом, привлекая, как следствие, людей, готовых вкладывать в него деньги (нет, я не утверждаю, что демонстрантам с той или с другой стороны платят деньги, но нужно быть очень наивным человеком, чтобы думать, что протест такого масштаба может быть только результатом энтузиазма активистов), опираясь на нескрываемое недовольство за рубежом политикой правительства, этот протест будет продолжаться. В минувший вторник, через несколько часов после беспорядков у дома Ярива Левина, там же проходили две демонстрации; сторонников и противников реформы. С каждой стороны было примерно по 100-150 человек, и энергия митинговавших против не уступала энергии митинговавших за. И если сторонники реформы говорили только о ней, то противники скандировали лозунги обо всем: от "религиозного диктата" до "насилия поселенцев". Когда протест не касается одного вопроса, а апеллирует к самому факту существования этого правительства, договориться с ним невозможно. И очень может быть, что Нетаниягу пребывает в сладких иллюзиях, полагая, что ему удастся погасить эту энергию, капитулировав только на фронте реформы.

И все же Нетаниягу надеется. Понимая, что отлежаться, переждать, засыпать песком времени ненавистную тему юридической реформы ему не дадут ни те, ни эти, он надеется на рывок. Если все пойдет по плану, к концу 2023 года с реформой будет покончено. И если коалиция к тому моменту еще будет существовать, начнется новый отсчет времени ее работы. Чтобы приблизить этот момент или, по крайней мере, быть готовым к нему, премьер-министр ищет альтернативную повестку дня. Экономика пока не то поле, где он может снимать урожай популярности. Сфера безопасности – тоже. И Нетаниягу возвращается на международное поле. По одному из опросов, опубликованных телеканалом "Кешет", единственный параметр, в котором у Нетаниягу сегодня есть преимущество перед лидерами оппозиции, в первую очередь Ганцем, это сфера международных отношений. И премьер-министр пытается играть на оставшемся участке поля. Визит в Китай – это своего рода ва-банк, учитывая отношения между Вашингтоном и Пекином, а также тот факт, что приглашения в Вашингтон Нетаниягу так и не получил. Но любые заголовки, связанные с международной политикой для Биньямина Нетаниягу, сейчас лучше, чем заголовки, связанные с политикой внутренней.

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И судебный процесс. Если Нетаниягу, подводя баланс уходящей недели, ищет позитив, то найти его он может именно там.

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Вечером 29 июня суд опубликовал содержание закрытой беседы, которая была между членами судейской коллегии по "делу 4000", адвокатами и обвинением. Содержание, опубликованное судьями, не отличается по сути от того, что уже известно всем. Судьи однозначно дали понять прокуратуре, что ей будет очень трудно отстоять параграф взяточничества, и предложили взвесить возможность отзыва этого обвинения. Судьи также порекомендовали сторонам по возможности быстрее закончить судебный процесс "на благо государства". Это, само по себе достаточно спорное утверждение судей, задача которых в данном процессе – принимать решение о вине или невиновности подсудимых, исходя из материалов дела, что не имеет отношения к благу государства, осталось бы менее заметным, если бы не скандальное интервью бывшего генинспектора полиции Рони Альшейха.

Покойный премьер-министр Ариэль Шарон сказал когда-то, что еще не родился политик, который пожалел об интервью, которого не дал. Рони Альшейх давно перешел в лигу политиков, однако продолжает давать интервью, раз за разом поражая своими перлами. На сей раз он сказал, что никто в правоохранительной системе не мог себе представить, что Биньямин Нетаниягу не подаст в отставку после предъявления ему обвинений. Фраза эта была сказана в контексте обсуждения правильности или неправильности возможной внесудебной сделки. Однако сама по себе фраза была настолько громкой, что контекст уже никого не интересовал. В "Ликуде" интерпретировали ее как очередное доказательство того, что дело было состряпано, а его исход – известен заранее, и перешли в атаку.

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Если ко всему этому добавить свидетельские показания Арнона Милчена, который из кожи вон лез, чтобы подтвердить тезис Нетаниягу о том, что подарки он дарил премьер-министру и его семье в рамках дружеских отношений, то становится ясно, что это была далеко не лучшая неделя государственной прокуратуры.

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Но Нетаниягу знает и другое: судебный процесс имеет очень небольшое отношение к его политической и общественной судьбе. "Ликуд" во главе с ним набрал наибольшее число мандатов в марте 2020 года, через пять месяцев после того, как ему было предъявлено обвинение. Израильтяне весьма равнодушно относятся к подозрениям в отношении премьер-министра до тех пор, пока видят в нем лидера. В последние месяцы, если судить по опросам, это ощущение в отношении Биньямина Нетаниягу потускнело.

Политическая система также, вопреки мифу, не вращается вокруг уголовных дел Нетаниягу. Только Яир Лапид и его партия декларировали, что не готовы на союз с обвиняемым в уголовных преступлениях. Остальные отказались от союза с ним по причине утраты доверия (Бени Ганц) и иным мотивам (Гидеон Саар и Авигдор Либерман). Даже стопроцентно оправдательный приговор этого не изменит.

Все это хорошо понимают премьер-министр и его окружение. Все это будет фактором при принятии одного из самых сложных решений, которое приходилось принимать Нетаниягу: идти или не идти на внесудебную сделку, которая с высокой долей вероятности поставит точку в его политической карьере.

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Тем временем набирает ход предвыборная кампания перед муниципальными выборами. И уже на первых ее этапах стало известно, что партии "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша" готовятся баллотироваться порознь. Более того, как сообщает "Кан", в блоке вовсе не скрывают того, что существующие разногласия могут повлиять на дальнейшее сотрудничество партий на всеизраильском уровне. Находится ли "Махане Мамлахти" – партия, которая лидирует по большинству опросов – перед опасностью распада? Биньямин Нетаниягу будет счастлив пригласить в свою коалицию любую часть этой партии. Особенно если при этом удастся указать на дверь, например, Итамару Бен-Гвиру. Сегодня такая рокировка кажется крайне маловероятной. Подождем до завтра.