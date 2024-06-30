Мать погибшего в Рафиахе бойца рассказала, что говорила с ним по телефону, когда он был ранен

Мерав Шейнис – мать 19-летнего Эяля Шейниса, бойца 931-го батальона бригады "Нахаль", погибшего 27 июня в районе Рафиаха – в интервью "Галей ЦАХАЛ" рассказала, что разговаривала с сыном по мобильному телефону, когда он был ранен.

По словам Мерав, во время разговора она услышала как Эяль закричал и позвал сослуживца. Она поняла, что сын ранен, так как он перестал отвечать, и планировала искать его в больницах. Но из армии никто не звонил, а позже их известили о гибели Эяля.