Около Иерусалима был атакован автомобиль: травмирован 84-летний мужчина
время публикации: 30 июня 2024 г., 05:48 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 05:51
Поздно вечером 29 июня на КПП "Каландия" к северу от Иерусалима прибыл пожилой мужчина, управлявший автомобилем, который сообщил, что его машину забросали камнями.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" (МАДА) оказали пострадавшему первую помощь, затем его доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
По данным МАДА, пострадавшему 84 года. У него легкие ранения и травмы.