Около Иерусалима был атакован автомобиль: травмирован 84-летний мужчина

Поздно вечером 29 июня на КПП "Каландия" к северу от Иерусалима прибыл пожилой мужчина, управлявший автомобилем, который сообщил, что его машину забросали камнями.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" (МАДА) оказали пострадавшему первую помощь, затем его доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

По данным МАДА, пострадавшему 84 года. У него легкие ранения и травмы.