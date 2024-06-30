Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 30 июня, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Утром на побережье Средиземного моря местами слабый дождь. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 24-27, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-29, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-35, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 110-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник – без существенных изменений. В среду-четверг температура повысится.