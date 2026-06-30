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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" в районе Аль-Манзалы

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 30 июня 2026 г., 23:26 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 23:26
ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" в районе Аль-Манзалы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации боевика "Хизбаллы" в районе Аль-Манзалы. Боевик находился рядом с зоной безопасности, в которой действуют силы ЦАХАЛа.

В армии заявляют, что боевик представлял угрозу для находившихся там военнослужащих.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что армия продолжит действовать для устранения любой угрозы своим силам и не позволит "Хизбалле" наносить ущерб гражданам Израиля.

Израиль
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