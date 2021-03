Израильский иллюзионист Ури Геллер утверждает, что это он разблокировал Суэцкий канал

Известный израильский иллюзионист Ури Геллер утверждает, что именно ему силой мысли удалось сдвинуть с места контейнеровоз Ever Given и разблокировать Суэцкий канал.

В интервью израильскому телеканалу "Кешет-12", иллюзионист рассказывает, что после того, как контейнеровоз Ever Given заблокировал канал, он стал получать электронные письма со всего мира с просьбой сдвинуть судно с места. И когда ему позвонили из британского издания The Star (по всей видимости, имеется в виду издание The Daily Star), он решил: а почему бы не попробовать, ведь в своей жизни он делал и более странные вещи.

По словам Ури Геллера, он дал себе установку сосредоточиться на судне в 11:11 вечера. "Хотите верьте, хотите, не верьте, но в 11:14 судно удалось сдвинуть с места", - говорит иллюзионист.

На вопрос журналистов, как он может доказать, что разблокировал канал именно он, Геллер показал документ, якобы выданный ЦРУ, в котором говорится, что его предъявитель обладает сверхъестественной силой.

Ури Геллер родился 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Его родители – родом из Австро-Венгрии. Мать Ури, как утверждается в его официальной биографии, была дальней родственницей Зигмунда Фрейда. Свое имя Ури получил в честь кузена, которого незадолго до его рождения насмерть сбил автобус. По семейной легенде, когда Ури было пять лет, он копался на лужайке около дома их арабских соседей, и вдруг – яркий луч света, пробившийся сквозь тучи, повалил его в траву. Мальчик побежал к матери, чтобы рассказать о случившемся – она успокоила его, усадила за стол и дала тарелку супа; ребенок схватил металлическую ложку – ложка начала гнуться и сгибалась до тех пор, пока не сломалась. Мать Ури рассказывала не раз, как развивались фантастические способности мальчика. При этом она всякий раз подчеркивала, что ребенок мог унаследовать талант чародея от Зигмунда Фрейда. Позже семья переехала на Кипр, где Ури окончил школу. Потом он вернулся в Израиль, и в 80-е годы говорил журналистам, что во время Шестидневной войны служил в воздушно-десантных войсках и даже был ранен. Впрочем, ранение не помешало Ури Геллеру в 1968-69 годах подрабатывать фотомоделью. В 1969-м Геллер начал выступать в роли фокусника – сначала на детских утренниках, потом в ночных клубах – и вскоре его имя знал каждый израильтянин.

Его называют магом и экстрасенсом, уникальным иллюзионистом и дешевым фокусником, гением и шарлатаном. В памяти многих Ури Геллер – "тот, который остановил Биг Бен", а такие фокусы не снились даже Давиду Копперфильду. Он обещал оживить Ариэля Шарона и защитить Израиль от ракет террористов. Многие верят в его всесилие.

Последние 30 лет Геллер жил в Англии или на Кипре, хотя часто появлялся и в Израиле, пишет книги и вращается в высшем свете. Про себя он говорит, что заработал достаточно денег, чтобы теперь его оставили в покое.

Ури Геллер планирует открыть собственный музей в Яффо. В музее будут экспонироваться знаменитый "каддилак", покрытый двумя тысячами ложек, погнутых Геллером, гигантская ложка длиной 18 метров, подарки от знаменитостей и т.д.