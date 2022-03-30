Комиссия Кнессета по связям с диаспорой: "Мы соревнуемся с Германией по приему евреев"

В среду, 30 марта, проходит очередное заседание комиссии Кнессета по праву на репатриацию и связям с диаспорой. На заседании обсуждаются усилия по ввозу в Израиль граждан Украины и России, имеющих право на репатриацию, и на абсорбцию репатриантов из этих стран в Израиле.

Особое внимание в ходе заседания было уделено усилиям "Сохнута" по привлечению бегущих из Украины и России евреев в Израиль. В частности, на заседании обсуждалось решение Германии предоставить бежавшим из Украины евреям льготы, которые не получают другие беженцы, и опасениям в Израиле о том, что украинские евреи предпочтут поехать в Германию, а не проходить длительные процессы по репатриации в Израиль.

Председатель комисси депутат Кнессета от партии "Ямина" Йом-Тов Кальфон заявил в этой связи: "Мы соревнуемся с Германией по приему евреев".

При этом члены комиссии отметили, что, в отличие от украинских евреев, которые могут въехать в Израиль по так называемому "зеленому коридору", у российских евреев нет такой возможности и им нужно месяцами ждать очередей в консульства, чтобы пройти консульскую проверку, или въезжать в Израиль туристами и менять статус уже здесь (что связано с большими расходами и трудностями).

По данным "Натива", в настоящий момент в Германию из Украины выехали около полутора тысяч евреев.

Меир Шпиглер, генеральный директор "Битуах Леуми" и координатор по репатриации из Украины, России и Беларуси, заявил, что в России также будет создана возможность "быстрой" репатриации, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Отметим, что, в отличие от усилий по ввозу репатриантов, возвращение в Израиль реэмигрантов ("тошавим хозрим") остается серьезной проблемой. Если "тошавим хозрим" из Украины еще могут получить в Израиле льготы - в частности, медицскую страховку, то "тошавим хозрим" из России остаются "между стульями" - не получая льгот ни как беженцы, ни как новые репатрианты.