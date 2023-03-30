В Тель-Авиве проходит демонстрация сторонников юридической реформы. Точкой сбора стала площадь перед музеем изобразительных искусств. По словам организаторов, в мероприятии участвуют десятки тысяч людей.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила о столкновении между полицией и демонстрантами, у которых был плакат движения "Ках". Плакат был изъят полицейскими.

Новостная служба N12 передала, что демонстранты сломали инсталляцию самолета, которая была установлена на площади перед музеем противниками реформы.

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В связи с демонстрацией перекрыты несколько улиц в центре города. Чтобы не допустить перекрытия шоссе Аялон, полиция блокировала спуски к шоссе. Однако спустя короткое время шоссе Аялон было перекрыто в обоих направлениях.

Демонстранты перекрыли для движения транспорта перекресток "Азриэли".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что правая демонстрация имеет важное значение для демократии. Он также выразил надежду, что полиция будет действовать в отношении правых и левых демонстрантов одинаково.

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