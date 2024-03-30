Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 марта: бои и удары по целям в центре и на юге сектора

В ночь на 30 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора. Боевые действия велись в различных районах сектора Газы.

На севере сектора: источники в Газе сообщали, что военные якобы обстреляли группу людей, ожидавших прибытия гуманитарной помощи на улице Салах ад-Дин в районе Зайтун, на восточной окраине города Газа. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

В центре сектора: силы ЦАХАЛа действовали в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе моста Уади Газа, к северу от Дир аль-Балаха; силы ЦАХАЛа действовали в лагере Аль-Магази

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Хан-Юнисе; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Суфе, к востоку от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха и Хан-Юниса;

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 30 марта.