x
30 марта 2024
|
последняя новость: 06:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2024
|
30 марта 2024
|
последняя новость: 06:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 марта: бои и удары по целям в центре и на юге сектора

время публикации: 30 марта 2024 г., 06:06 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 06:12
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 марта: бои и удары по целям в центре и на юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 30 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора. Боевые действия велись в различных районах сектора Газы.

На севере сектора: источники в Газе сообщали, что военные якобы обстреляли группу людей, ожидавших прибытия гуманитарной помощи на улице Салах ад-Дин в районе Зайтун, на восточной окраине города Газа. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

В центре сектора: силы ЦАХАЛа действовали в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе моста Уади Газа, к северу от Дир аль-Балаха; силы ЦАХАЛа действовали в лагере Аль-Магази

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Хан-Юнисе; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Суфе, к востоку от Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха и Хан-Юниса;

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 30 марта.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2024

176-й день войны в Израиле. Хронология событий