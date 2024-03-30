Wafa: в ходе операции спецназа ЦАХАЛа в Кабатии был убит подросток

Палестинское информационное агентство Wafa сообщает, что в ходе столкновений с израильскими военными в Кабатии, к югу от Дженина, был убит 13-летний Муатасам Набиль Абу Абэд, еще двое молодых мужчин были ранены – один из них в тяжелом состоянии.

Раненые и погибший были доставлены в больницу "Ар-Рази" в Дженине.

Источники в Кабатии заявляют, что ночью спецназ ЦАХАЛа проник в этот населенный пункт на автомобилях с палестинскими номерными знаками и действовал в районе Аз-Закарна и недалеко от Аль-Хисбы. Оккупационные солдаты обыскали несколько домов, были задействованы снайперы.

В ходе операции были арестованы Самир Закарнэ и его сын Мухаммад.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.