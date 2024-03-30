Внимание, розыск: пропал 64-летний Валерий Карашев из Кирьят-Шмоны
время публикации: 30 марта 2024 г., 20:33 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 20:40
Полиция просит помощи общественности в розыске 64-летнего Валерия Карашева, жителя Кирьят-Шмоны, который вышел из дома утром в субботу, 30 марта, и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, карие глаза, седой, лысоватый. Мужчина вышел из дома с собакой (беспородной), среднего размера, рыжей с белым пятном.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6958444.