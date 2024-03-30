Силы ЦАХАЛа уничтожили трех чиновников ХАМАСа, двое из них террористы с кровью на руках

Силы ЦАХАЛа, действуя в окрестностях больницы "Шифа", уничтожили трех высокопоставленных чиновников ХАМАСа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что, получив данные от военной разведки (АМАН) и общей службы безопасности (ШАБАК), бойцы бригады "Нахаль", морского спецназа "Шайетет-13" и спецназа "Дувдеван" вошли на территорию больницы "Шифа", где столкнулись с террористами. Несколько террористов были убиты, в том числе чиновник ХАМАСа Махмуд Халил Закзук *в этом же бою был ликвидирован другой чиновник ХАМАСа, Раад Табаат).

Кроме того, в здании родильного дома в ходе столкновения бойцов "Нахаль" с террористами были уничтожены Фади Дауик и Закария Наджиб, оба они были освобождены из израильской тюрьмы в рамках сделки Шалита". Фади Дауик был причастен к теракту в поселении Адура в 2002 году, в результате которого погибли четверо израильтян и семеро получили ранения. Закария Наджиб участвовал в похищении в 1994 году боевиками ХАМАСа военнослужащего Нахшона Ваксмана, убитого при попытке освобождения.

В ходе этих операций бойцами ЦАХАЛа было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также разведдокументация.