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Израиль

Внимание, розыск: пропал 32-летний Зоар Меир Хай из Ашдода

время публикации: 30 марта 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 17:24
Внимание, розыск: пропал 32-летний Зоар Меир Хай из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Зоара Меира Хая из Ашдода. В последний раз его видели в парке в районе Флорентин в Тель-Авиве в пятницу, 28 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, темные волосы, карие глаза. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295.

Израиль
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