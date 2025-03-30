Внимание, розыск: пропал 32-летний Зоар Меир Хай из Ашдода

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Зоара Меира Хая из Ашдода. В последний раз его видели в парке в районе Флорентин в Тель-Авиве в пятницу, 28 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, худощавый, темные волосы, карие глаза. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295.