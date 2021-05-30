Беннет: "Я принял решение создать правительство с Яиром Лапидом"

Вечером 30 мая глава партии "Ямина" сделал специальное заявление. "Нет правого правительства, уже четыре предвыборные кампании и еще два месяца нет правого правительства, нет возможности создать такое правительство. Тот, кто говорит вам иное - лжет", - заявил Беннет.

"Попытки создать ротационное правительство с Биньямином Нетаниягу не принесли желаемого результата, потому что никто не верит, что обещания будут выполнены, - сказал Беннет.

Он заявил, что принял решение создать правительство. "Я принял решение создать правительство национального единства с моим другом Яиром Лапидом. Я не позволю Нетаниягу потащить за собой национальный лагерь, страну на свою персональную Масаду".

Беннет отверг утверждения о том, что речь идет о левом правительстве. "В известной степени, это будет более правое правительство, чем то, что было до сих пор. Посмотрите на список министров", - сказал Беннет. Он добавил, что левый лагерь пошел на непростые компромиссы. "Им тяжело видеть бывшего генерального директора Совета поселений в качестве премьер-министра, им тяжело видеть убежденного правого политика Гидеона Саара на посту министра юстиции. Но это правительство будет создано" - сказал глава "Ямины". Он пообещал, что правительство не пойдет на новое размежевание, не передаст земель арабам. "Всем придется отказаться от своих идеологических посылов ради создания правительства, которое может и должно работать", - резюмировал Беннет.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил вскоре после Беннета и подверг главу "Ямины" резкой критике. "Речь идет о трюках и бесконечной лжи. "То что делает Беннет - это самое большое политическое мошенничество в истории государства", - сказал глава правительства.

В ходе выборов он обещал не превращать Лапида в премьер-министра даже по ротации. Сразу после выборов он начал бешеную гонку в сторону левого правительства, потом он объявил, что это правительство сошло с повестки дня, потом он вновь вернулся к созданию этой коалиции", - сказал Нетаниягу. Он добавил, что есть две возможности создать правое правительство. Нетаниягу повторил, что его предложение о "тройной ротации", в рамках которой Саар будет первым в ротации, Нетаниягу вторым, а Беннет третьим, остается в силе.

Кроме того, Нетаниягу сказал, что на повестке дня есть переговоры с перебежчиками, которые готовы дополнить коалицию 61 мандата в том случае. если Беннет обещает создавать только правое правительство.

Нетаниягу обвинил Беннета в личных амбициях, в том, что он движим исключительно жаждой власти. "Вес его ценностей не более перышка", - сказал премьер-министр.

Он призвал депутатов, избранных голосами правых избирателей, не давать руку созданию "левого правительства".