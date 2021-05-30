Впервые за 13 лет: глава МИД Израиля отправляется с визитом в Египет

В воскресенье, 30 мая, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази отправляется с официальным визитом в Каир. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Египтом и Израилем, а также возможность достижения соглашения о долгосрочном прекращении огня между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Отметим, что речь идет о первом за последние 13 лет официальном визите главы израильского внешнеполитического ведомства в Египет.

Параллельно с визитом Ашкенази в Египет в Израиль прибывает глава египетской разведки Аббас Камаль. Он проведет переговоры с представителями израильского политического руководства и силовых структур, а также посетит Рамаллу и Газу, где встретится с руководителями ФАТХа и ХАМАСа. Основные темы переговоров: оказание помощи сектору Газы после завершения антитеррористической операции "Страж стен", обсуждение условий долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Напомним, что Габи Ашкенази вскоре завершает свою каденцию на посту главы израильского МИДа. На выборах в Кнессет 24-го созыва он не баллотировался от партии "Кахоль Лаван", объявив накануне о намерении взять тайм-аут от политической деятельности.