Проникновение вооруженного террориста в поселок на границе с Газой. Легко ранен израильтянин

Вечером 30 мая в региональном совете Эшколь был объявлен режим ЧС. Сайт 13-го телеканала передал, что жители одного из населенных пунктов получили распоряжение закрыть двери и окна в домах, и не выходить на улицу в связи с подозрениями на проникновение террориста из сектора Газы.

Мониторинговая группа из сектора Газы в своем "твиттере" написала, что вооруженный ножом житель сектора Газы преодолел пограничное заграждение и проник на территорию израильского населенного пункта, он был застрелен военнослужащими ЦАХАЛа.

Вскоре после этого израильский сайт 0404.co.il сообщил, что жителей населенных пунктов, находящихся на границе с Газой, по-прежнему просят не покидать домов в связи с чрезвычайной ситуацией в области безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "Некоторое время назад недалеко от поселка Сдэ-Авраам, находящегося на границе с сектором Газы, был замечен подозрительный мужчина. Он был вооружен ножом. Вызванный на место происшествия сотрудник охраны обезвредил предполагаемого террориста. Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают прочесывать местность. Инцидент изучается".

При этом пресс-служба полиции Негева передала, что сотрудник служб безопасности остановил предполагаемого террориста для проверки на дороге возле поселка Сдэ-Авраам, во время досмотра подозреваемый ударил его ножом, сотрудник служб безопасности выстрелил и нейтрализовал нападавшего. Пресс-служба полиции сообщает, что сотрудник служб безопасности и раненый им подозреваемый доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Это первый серьезный инцидент в области безопасности в приграничной зоне с момента окончания операции "Страж стен".