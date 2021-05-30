"Тиква Хадаша" обсуждает предложение Нетаниягу, "Ямина" выдвинула ультиматум "Ликуду"

Фракция "Ямина" отложила заседание, назначенное на 10:00 в Раанане. В ходе заседания глава партии Нафтали Беннет должен был представить депутатам итоги переговоров с "Еш Атид" и контуры возможного коалиционного соглашения между партиями.

Заседание было отложено на фоне предложения, поступившего лидеру партии "Тиква Хадаша" Гидеону Саару со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Как сообщает "Кан Бет", Саару предложено занять пост первого в ротационном правительстве на год (по другим источникам, Саару предложены от года с четвертью до полутора лет), затем на два года пост премьер-министра займет Биньямин Нетаниягу, а остаток каденции главой правительства будет Нафтали Беннет.

В соответствии с другим предложением, Саар будет занимать пост премьер-министра два года, но вторым в ротации.

Как сообщает портал Walla, Гидеон Саар склоняется к тому, чтобы отклонить предложение Нетаниягу, в то время как Зеэв Элькин оказывает давление на Саара, убеждая его серьезно взвесить это предложение. Глава "Тиква Хадаша" заявил: "Нашим обязательством было и осталось добиваться смены Нетаниягу на посту премьер-министра. Мы продолжим действовать в этом направлении. В ближайшие дни всем не стоит реагировать на дезинформацию".

На фоне предложений Саару лидеры "Ямины" приняли решение отложить заседание фракции до 14:00. Одновременно они направили "Ликуду" ультиматум с требованием дать до вечера окончательный ответ: есть ли у Нетаниягу реальная возможность сформировать коалицию. Если такой возможности нет, то "Ямина" объявит о готовности на создание правительства с блоком противников Нетаниягу.

В самой фракции "Ямина" нет единого мнения. В то время, как Нафтали Беннет готов продвигаться на пути создания правительства с блоком противников Нетаниягу, Айелет Шакед продолжает проверять возможность создания правого правительства. Депутат Кнессета Амихай Шикли вновь заявил, что не поддержит правительство с левыми партиями. Депутат Нир Орбах взвешивает возможность отставки из Кнессета, чтобы не голосовать за коалицию.