СМИ: в ближайшие сутки Беннет объявит о создании правительства с Лапидом

Вечером в субботу, 29 мая, публиковались противоречивые сведения о степени продвижения на коалиционных переговорах о создании правительства блока противников Нетаниягу.

Несмотря на противоречивость публикаций, в политической системе убеждены: Беннет и Лапид придут к окончательному договору уже в ближайшие сутки.

Телеканал "Кешет" сообщил, что уже 30 мая глава "Ямины" выступит на специальной пресс-конференции, в ходе которой объявит о своем решении создать правительство c Лапидом. Согласно опубликованной информации, 31 мая Яир Лапид посетит президентскую канцелярию, где сообщит, что ему удалось сформировать коалицию.

30 мая в 10:00 в Раанане состоится заседание фракции "Ямина", в ходе которой Беннет посвятит депутатов в ход коалиционных переговоров. Заседание будет закрытым для СМИ.

В окружении Беннета заявляют, что решение пойти на создание правительства "блока перемен" было принято после того, как стало ясно, что Биньямин Нетаниягу не может сформировать коалицию.

В свою очередь, депутат Айелет Шакед, которую называют ключевой фигурой при принятии решения, продолжает выжидать. Она дала понять Беннету что присоединится к правительству блока противников Нетаниягу лишь в том случае, если будет абсолютно убеждена в невозможности создать правое правительство. Иными словами, если в ближайшие сутки или двое Нетаниягу не продемонстрирует реальные контуры возможного правительства, Шакед поддержит формирующуюся коалицию.

Вечером 29 мая возле дома Беннета в Раанане и Шакед в Тель-Авиве прошли демонстрации сторонников и противников создания правительства "перемен". Как сообщалось ранее, на фоне коалиционных переговоров, усилена охрана вокруг Нафтали Беннета.