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NEWSru.co.il :: В Израиле30 мая 2021 г., 15:06

Депутаты от "Ямины" одобрили шаги Беннета по созданию коалиции с Лапидом

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Депутаты от "Ямины" поддержали Беннета

Завершилось заседание фракции "Ямина". В ходе заседания Беннет сообщил депутатам, что намерен создать правительство с блоком противников Нетаниягу. Глава "Ямины" заявил, что изменения в вопросах религии и государства в будущем правительстве будут осуществляться только с согласия всех участников коалиции. "Еврейский характер государства не пострадает", - сказал Беннет.

Он также рассказал о ходе коалиционных переговоров с "Ликудом" и его сторонниками. "Нам раз за разом говорили о том, что есть перебежчики, готовые поддержать коалицию, однако каждый раз, когда мы договаривались о встрече, выяснялось, что кто-то заболел, кто-то занят, кто-то уехал. Так продолжаться не могло", - сказал Беннет.


Депутат Кнессета Амихай Шикли не принял участия в заседании.

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