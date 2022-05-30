Умер известный телеведущий Моди Бар-Он

Известный телеведущий Моди Бар-Он умер в возрасте 59 лет от онкологического заболевания.

Бар-Он, один из наиболее известных спортивных комментаторов, на протяжении двух десятилетий он вел трансляции Лиги чемпионов.

В последние месяцы он перестал вести программы из-за тяжелой болезни. Однако в минувшую субботу он, уже с трудом выговаривая слова, сделал репортаж, анонсировав финал Лиги чемпионов.

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О времени и месте похорон Моди Бар-Она пока не объявлено.