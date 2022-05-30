adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
26 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В Израиле

Забастовка: учеба в начальных школах и детских садах завершится в 13:00

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
председатель профсоюза учителей Яфа Бен-Давид
Flash90. Фото: Н.Ревкин-Фентон

В понедельник, 30 мая, учебный день в муниципальных детских садах и начальных школах завершится в 13:00 в связи с забастовочными санкциями профсоюза учителей.

Во второй половине дня демонстрации протеста учителей и воспитателей пройдут у здания министерства финансов и на площади у Тель-Авивского музея.

14 дней с момента объявления состояния профсоюзом учителей состояния трудового конфликта уже истекли и в любой момент может быть объявлена полноформатная забастовка. Причина конфликта – разногласия с министерством финансов по поводу нового коллективного трудового соглашения.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

Накануне министр финансов Авигдор Либерман заявил, что необходимость в повышении зарплат учителей не вызывает сомнений, однако она должна осуществляться дифференциально, с упором на повышение зарплат новых учителей. Кроме того, сетка зарплат должна зависеть от показателей учителя, а не только от стажа работы. Также глава минфина заявил о необходимости изменения количества дней каникул и об увеличении административной гибкости, включая предоставление директору возможности увольнения учителей.

В руководстве профсоюза учителей в ответ выразили сожаление, что "Либерман встал на точку смешную точку зрения организаций, не имеющих никакого отношения к системе образования".

Министр просвещения Йифат Шаша-Битон заявила, что для начала минфин должен безусловно повысить зарплаты учителям, а уже потом обсуждать с ними другие вопросы. Она предупредила, что без повышения зарплат учителей не поддержит новый закон о государственном бюджете.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_ar_2

adv_14 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex
adv_18 ar_right_wwh
adv_19 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

07:37 Айелет Шакед: биометрические документы будут выдаваться на десять лет вне зависимости от отпечатков пальцев
07:10 Забастовка: учеба в начальных школах и детских садах завершится в 13:00
06:28 Найдены обломки самолета, разбившегося в Непале: среди погибших есть иностранцы
06:21 Жертвами оползней и наводнений в Бразилии стали более 80 человек
06:15 Коронавирус в мире: около 532 млн заразились, более 6,3 млн умерли. Статистика по странам
05:44 Прогноз погоды на 30 мая: температура выше среднесезонной, переменная облачность
23:39 Зеленский во время визита в Харьков уволил главу областного управления СБУ
22:04 ИТ-специалисты: в России, вероятно, начали тестировать блокировку VPN-протоколов
adv_20 ar_right_2
adv_21 ar_right_3
adv_22 ar_right_4
adv_23 ar_right_5