Забастовка: учеба в начальных школах и детских садах завершится в 13:00

В понедельник, 30 мая, учебный день в муниципальных детских садах и начальных школах завершится в 13:00 в связи с забастовочными санкциями профсоюза учителей.

Во второй половине дня демонстрации протеста учителей и воспитателей пройдут у здания министерства финансов и на площади у Тель-Авивского музея.

14 дней с момента объявления состояния профсоюзом учителей состояния трудового конфликта уже истекли и в любой момент может быть объявлена полноформатная забастовка. Причина конфликта – разногласия с министерством финансов по поводу нового коллективного трудового соглашения.

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Накануне министр финансов Авигдор Либерман заявил, что необходимость в повышении зарплат учителей не вызывает сомнений, однако она должна осуществляться дифференциально, с упором на повышение зарплат новых учителей. Кроме того, сетка зарплат должна зависеть от показателей учителя, а не только от стажа работы. Также глава минфина заявил о необходимости изменения количества дней каникул и об увеличении административной гибкости, включая предоставление директору возможности увольнения учителей.

В руководстве профсоюза учителей в ответ выразили сожаление, что "Либерман встал на точку смешную точку зрения организаций, не имеющих никакого отношения к системе образования".

Министр просвещения Йифат Шаша-Битон заявила, что для начала минфин должен безусловно повысить зарплаты учителям, а уже потом обсуждать с ними другие вопросы. Она предупредила, что без повышения зарплат учителей не поддержит новый закон о государственном бюджете.

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