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    В Израиле

    БАГАЦ отклонил протест против разрушения дома террориста, убившего троих израильтян в Тель-Авиве

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    БАГАЦ отклонил протест против разрешения дома террориста, убившего троих израильтян в Тель-Авиве
    Flash90. Фото: Г.Йоханан

    В понедельник, 30 мая, Высший суд справедливости отклонил апелляцию, поданную родственниками террориста, совершившего нападение на посетителей бара "Илка" на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Родственники террориста просили отменить решение ЦАХАЛа о разрушении квартиры, в которой проживал террорист.

    Судья Ноам Сольберг заявил, что он не видит оснований для вмешательства в решение, принятое командующим Центральным военным округом, а также не считает его "непропорциональным".

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    Дом террориста, находящийся в Дженине, был размечен для последующего разрушения в ночь на 27 апреля.

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    Теракт в Тель-Авиве. 7.04.2022

    Вечером в четверг, 7 апреля, около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе на одной из самых оживленных улиц Тель-Авива – улице Дизенгоф, на которой сосредоточено большое количество кафе и баров.

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    По словам свидетелей, стрельба началась в баре "Илка", расположенном в доме номер 148. Террорист перед тем, как открыть стрельбу, выкрикнул: "Аллах ахбар".

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    В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.

    Тамар Альмог, журналист телеканала "Кан-11", находящаяся в районе пересечения улиц Дизенгоф и Нордау, передала, что был слышен взрыв на крыше или на верхних этажах одного из домов.

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    Представители службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о шести раненых, состояние двух из которых критическое, остальные ранены тяжело. Раненые доставлены в больницу "Ихилов". Позднее в "Ихилов" были доставлены еще четверо раненых. Двое раненых самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.

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    Исраэль Вайнгертен, парамедик МАДА, прибывшим одним из первых на место теракта, рассказывал, что он обнаружил шестерых раненых лежащими на тротуаре возле одного из баров.

    Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти двух раненых в результате теракта.

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    В 22:00 стало известно, что полиция окружила дом номер 176 на улице Дизенгоф, находящийся примерно в 200 метрах от бара, в котором произошла стрельба. На крыше здания были замечены подозрительные люди. После проверки здания оцепление было снято.

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    К операции по задержанию вооруженных террористов были привлечены военнослужащие, переброшенные в город около недели назад в связи с последней волной теракта. Также в операции участвовали бойцы спецназа "Сайерет Маткаль", антитеррористического подразделения и подразделения "Шальдаг", относящегося к ВВС, и использующего в своих операциях высокотехнологичное оборудование.

    В то время, когда в центре города проходила спецоперация, на военной базе "Кирия" проходило совещание, в котором принимали участие министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба Ави Кохави, начальник оперативного отдела Одед Басьюк. Позднее к обсуждению присоединились глава правительства Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Было принято решение направить дополнительные силы полиции и армии в район Гуш-Дана.

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    Полиция сообщила, что, согласно имеющейся информации и данным с камер наблюдения, террорист был один, а не двое, как предполагалось сначала. Также через почти четыре часа после теракта было опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной недалеко от места теракта. На видео, как полагают полиция и спецслужба, запечатлен террорист. Полиция попросила всех, кто узнал человека, запечатленного на видео, позвонить по телефону 100.

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    Но ликвидирован террорист был только рано утром 8 апреля. Он сумел добраться и укрыться в Яффо.

    Жертвами теракта стали трое израильтян: 28-летний Томер Морад, 27-летний Эйтам Магини и 35-летний Барак Лопен.

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