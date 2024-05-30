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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали две группы боевиков на юге Ливана. Видео

время публикации: 30 мая 2024 г., 22:06 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 22:14
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали две группы боевиков на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по двум зданиям на юге Ливана, в которых находились боевики "Хизбаллы".

Цели находились в деревнях Хула и Марун ар-Рас.

Военные также сообщили, что около 20:00 был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана. В результате обстрела никто не пострадал.

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