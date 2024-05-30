ЦАХАЛ сообщил об увеличении интенсивности операций в "приграничных районах" в Иудее и Самарии

После серии обстрелов израильских населенных пунктов в Иудее и Самарии ЦАХАЛ увеличил интенсивность операций в районе между "линией разделения" и Туль-Каремом.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в четверг, 30 мая, что военные при взаимодействии с силами безопасности продолжают проведение операций в Иудее и Самарии с целью защиты израильских населенных пунктов, уделяя особое внимание поселкам, расположенным на "линии разделения".

Военные проводят задержания террористов, собирают данные о разыскиваемых боевиках, готовящих новые нападения.

Операции проводятся в лагерях беженцев и на территории палестинских деревень, осуществляются аресты боевиков, а также изымается оружие, боеприпасы и деньги, используемые для осуществления террористической деятельности. Только за последнюю неделю были конфискованы сотни тысяч шекелей из "террористической кассы", были арестованы более 40 разыскиваемых боевиков.