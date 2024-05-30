В комиссию по избранию главных раввинов министр по делам религий назначит 10 женщин

Министр по делам религий Михаэль Малькиэли (ШАС) сообщил, что в связи с обращением организации "Эмуна" он принял решение назначить в комиссию по избранию главных раввинов Израиля 10 женщин, которые примут участие в голосовании в качестве представительниц министра. Как отмечает религиозный новостной сайт "Кипа", таким образом министр по делам религий использует всю положенную ему квоту назначений в состав комиссии.

Председательница организации "Эмуна" Ифат Села в своем письме министру по делам религий подчеркнула, что внесение в список представителей общественности должно позволить провести избрание в главный раввинат с учетом мнения представителей различных категорий населения.

Села поблагодарила министра за его решение и выразила надежду, что это станет началом обязательной традиции и послужит укреплению и расширению представительства женщин в комиссии по избранию раввинов.

Напомним, выборы главных раввинов являются прямыми, тайными и индивидуальными, в них участвует комиссия из 150 человек: 80 раввинов – 30 главных раввинов городов, 14 главных раввинов крупных местных советов, 8 главных раввинов крупных поселков, 4 раввина старых районов крупных городов, 10 раввинов-судей ("даяним") с наиболее долгим стажем в главном раввинате, 2 военных раввина (главный раввин ЦАХАЛа и его заместитель), 10 раввинов, которые в прошлом занимали пост главных раввинов Израиля; в эту комиссию входят также 70 представителей общественности – 25 мэров больших городов, 6 глав крупных местных советов, 4 главы крупных окружных советов, 14 руководителей религиозных советов больших городов, 4 главы религиозных советов крупных местных советов, 2 министра, 5 депутатов, 10 представителей общественности, которых назначает министр по делам религий.

Таким образом, на ближайших выборах все 10 представителей общественности по выбору министра будут женщинами. Это не сильно исправит гендерный дисбаланс в составе этой комиссии, но тем не менее, это первый шаг в борьбе за равное представительство женщин.