"Я думал, кто-то выбросил игрушку". В центре Израиля найдена древняя печать с изображением фараона

В ходе экскурсии для школьников, которую проводил сотрудник отдела просвещения Управления древностей Гилад Штерн на территории местного совета Азур, была обнаружена печать в виде скарабея, которой около 3000 лет.

"Мы шли, и я увидел что-то, что показалось мне выброшенной игрушкой. И я будто услышал внутренний голос: "Подними!" Я поднял, перевернул и был ошеломлен – скарабей с четким рисунком. Это мечта каждого любителя археологии. Дети были потрясены", – рассказывает Гилад.

На плоской стороне скарабея можно увидеть двух людей – сидящего и стоящего. Стоящий, на котором головной убор фараона, простирает над сидящим свои руки, наделяя его властью. Можно предположить, что сидящий – один из ханаанских царей, зависимых от Египта.

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"Печать в виде скарабея была символом власти и статуса. Возможно, она висела на цепочке или была вставлена в перстень. Сделана она из фаянса – толченого кварца, покрытого глазурью сине-зеленоватого цвета. Как она попала сюда, установить будет очень трудно: возможно ее обронили или спрятали", – говорит специалист по Бронзовому веку в Управлении древностей доктор Амир Голани.

Он также отмечает, что изображение отражает геополитическую реальность Ханаана, когда местные цари, сохраняя внутреннюю автономию, находились под египетским владычеством – как политическим, так и культурным. Нередко эти властители восставали против власти фараона.

Печати в виде скарабея, часто встречающиеся в Эрец-Исраэль, отражают и политическое, и культурное влияние Египетской державы. По мнению экспертов, она и сделана была не в Египте, а в Ханаане, мастерами, которые умело подражали египетским коллегам.