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    В Израиле

    В "Бен-Гурионе" пресечена контрабанда золотых изделий на миллионы шекелей. Фото, видео

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    Пресс-служба полиции Израиля     В
    Пресс-служба полиции Израиля     В
    Пресс-служба полиции Израиля     ВСЕ ФОТО

    В среду, 20 ноября, полиция и налоговая служба уведомили о пресечении в международном аэропорту "Бен-Гурион" контрабанды золотых украшений общим весом около 20 кг.

    Совокупная стоимость этих золотых украшений пока не установлена точно. Но речь идет о миллионах шекелей.

    По подозрению в попытке контрабанды задержаны трое жителей арабских кварталов Иерусалима.

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    Пресс-служба полиции сообщает, что ранее на этой неделе сотрудники правоохранительных органов и таможенной службы обратили внимание на пассажира, прибывшего прямым рейсом из Турции, потому что он подозрительно себя вел при получении багажа.

    Этого пассажира попросили передать багаж на проверку таможенникам. При досмотре были обнаружены золотые украшения – в виде короны, ожерелий, колец и браслетов, а также золотые монеты. Все эти ценные предметы не были задекларированы пассажиром.

    В ходе предварительного следствия были выявлены двое предполагаемых сообщников контрабандиста. В багаже одного из них при досмотре также нашли драгоценности.

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    После допроса задержанные были освобождены на ограничительных условиях. Следствие по этому делу продолжается.

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