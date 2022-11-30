Начальник тюрьмы "Гильбоа" Фреди Бен-Шитрит уволен из ШАБАСа
Глава службы охраны тюрем (ШАБАС) Кэти Бен-Пэри объявила о решении отправить в отставку начальника тюрьмы "Гильбоа" Фреди Бен-Шитрита "в связи с непригодностью к службе".
Решение главы ШАБАСа было утверждено министром внутренней безопасности Омером Бар Левом.
Пресс-служба ШАБАСа сообщает, что Бен-Шитрит, который в августе этого года был отправлен в принудительный отпуск, согласился с решением Бен-Пэри.
В начале этого месяца телеканал "Кан-11" сообщал, что Фреди Бен-Шитрит подал заявление об увольнении по собственному желанию.
6 сентября 2021 года шесть заключенных, осужденных за терроризм, бежали из тюрьмы "Гильбоа". Глава службы охраны тюрем (ШАБАС) Кэти Бен-Пэри пыталась сместить Бен-Шитрита с должности, однако министр внутренней безопасности Омер Бар Лев попросил дождаться окончания расследования внутренней комиссии.
Начальник тюрьмы "Гильбоа" Фреди Бен-Шитрит подал в отставку
Глава Службы охраны тюрем отправила в отпуск начальника тюрьмы "Гильбоа"