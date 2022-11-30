В деревне Яабад задержан разыскиваемый террорист. Минздрав ПА сообщает об убитом и раненых
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает сообщения палестинской стороны о том, что днем 30 ноября в деревне Яабад (юго-западней Дженина) была проведена операция с целью задержания разыскиваемого террориста. В операции участвовали сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).
ЦАХАЛ сообщает, что был задержан Аани Харзалла – житель деревни Яабад, ранее дважды отбывавший тюремный срок за террор и подозреваемый в причастности к новым терактам. При обыске в доме подозреваемого были найдены автоматическая винтовка М-16 и 50 тысяч шекелей наличными, которые, по всей видимости, предназначались для финансирования террора или закупки оружия.
Во время проведения операции вооруженные боевики открыли огонь по солдатам и бросали в них взрывные устройства. Был открыт ответный огонь на поражение. Зафиксированы попадания по целям. Среди израильтян пострадавших нет.
Аани Харзалла передан следователям ШАБАКа.
Ранее палестинские источники сообщали, что израильские военные окружили дом в деревне Яабад, где скрывался местный житель, разыскиваемый по подозрению в террористической деятельности, и потребовали, чтобы он сдался. Было оказано вооруженное сопротивление. "Палестинский информационный центр" сообщал о перестрелке с военными, в ходе которой были серьезно ранены двое молодых мужчин. Есть и другие пострадавшие, утверждает ПИЦ.
ПИЦ заявляет, что военные блокировали подъезды к дому и не пропускают машины "Красного Полумесяца".
Министерство здравоохранения Палестинской автономии называет имя одного из тяжелораненых: Мухаммад Шакэр Бадарна. Его родственники сообщают, что он умер он полученных ранений. Минздрав ПА подтвердил, что один из раненых скончался.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в ночь на 30 ноября в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городах Рамалла, в деревнях Анбата, Ат-Тира, Акаб, Азария, Мухамас, Джаба, Кафин, Уриф, Асира аль-Каблия, Аль-Фауар, Дура, Дхария. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильтян пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны 11 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.
Источники: израильские военные проводят операцию в Яабаде: один убитый, есть раненые
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