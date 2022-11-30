В деревне Яабад задержан разыскиваемый террорист. Минздрав ПА сообщает об убитом и раненых

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает сообщения палестинской стороны о том, что днем 30 ноября в деревне Яабад (юго-западней Дженина) была проведена операция с целью задержания разыскиваемого террориста. В операции участвовали сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

ЦАХАЛ сообщает, что был задержан Аани Харзалла – житель деревни Яабад, ранее дважды отбывавший тюремный срок за террор и подозреваемый в причастности к новым терактам. При обыске в доме подозреваемого были найдены автоматическая винтовка М-16 и 50 тысяч шекелей наличными, которые, по всей видимости, предназначались для финансирования террора или закупки оружия.

Во время проведения операции вооруженные боевики открыли огонь по солдатам и бросали в них взрывные устройства. Был открыт ответный огонь на поражение. Зафиксированы попадания по целям. Среди израильтян пострадавших нет.

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Аани Харзалла передан следователям ШАБАКа.

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Ранее палестинские источники сообщали, что израильские военные окружили дом в деревне Яабад, где скрывался местный житель, разыскиваемый по подозрению в террористической деятельности, и потребовали, чтобы он сдался. Было оказано вооруженное сопротивление. "Палестинский информационный центр" сообщал о перестрелке с военными, в ходе которой были серьезно ранены двое молодых мужчин. Есть и другие пострадавшие, утверждает ПИЦ.

ПИЦ заявляет, что военные блокировали подъезды к дому и не пропускают машины "Красного Полумесяца".

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Министерство здравоохранения Палестинской автономии называет имя одного из тяжелораненых: Мухаммад Шакэр Бадарна. Его родственники сообщают, что он умер он полученных ранений. Минздрав ПА подтвердил, что один из раненых скончался.

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Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в ночь на 30 ноября в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городах Рамалла, в деревнях Анбата, Ат-Тира, Акаб, Азария, Мухамас, Джаба, Кафин, Уриф, Асира аль-Каблия, Аль-Фауар, Дура, Дхария. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильтян пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны 11 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.