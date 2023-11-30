Ашкелон: жильцы "деленок" и "ехидот диюр" получат выплату на расселение

Общественное возмущение беспорядком вокруг выплат на расселение для жителей Ашкелона, оставивших "за бортом" тысячи самых малообеспеченных горожан, возымело действие. Во вторник, 28 ноября, инициаторы создания списков жителей Ашкелона, не получивших выплаты на эвакуацию, встретились в муниципалитете с мэром города Томером Гламом. На встрече присутствовали составительница списков Керен Ор Спектор, депутат горсовета Фани Леви и Ольга Перес, подключившая к заполнению списков созданные ей городские группы: они распространяли информацию об инициативе и добивались, чтобы городские власти выполнили возложенную на них государством задачу. Мэр города Томер Глам на встрече с общественными активистками заявил, что жители "деленок" и "ехидот диюр" получат деньги.

По словам заместителя мэра Ашкелона Софы Бейлиной, в четверг, 30 ноября, в муниципалитете Ашкелона проходит очередное рабочее совещание по этому вопросу, в ходе которого будет оговариваться механизм изменения критериев. "С самого начала звучали объяснения, что предоставить выплаты на расселение жителям "деленок" и "ехидот диюр" невозможно еще и потому, что эти люди нарушили закон, поселившись в квартирах такого типа, – возмущается Бейлина. – Но это же полный абсурд. Если вы хотите наказать людей за нарушение законов аренды – наказывайте владельцев этих "деленок" и "ехидот диюр", а не их неимущих жильцов, именно владельцы нарушили закон. Когда я это сказала – мои аргументы возымели действие. И давайте начистоту: разбираться с проблемой нужно не сейчас, не во время войны, и лишение жильцов "деленок" выплат от государства – не метод решения этой проблемы".

adv_12 incontent_1

В ходе встречи с социальными активистками, составляющими списки нуждающихся в помощи людей и добивающимися изменения критериев, мэр города Томер Глам сообщил, что работа ведется по каждому случаю. На момент нашей публикации в списке не получивших выплату и отсутствующих в числе имеющих право на эту выплату было 78 человек. К моменту встречи создательниц списка с мэром Ашкелона, их было уже около 300.

adv_13 m_ar_1

"За день до встречи Томер Глам получил от меня списки, в которых числятся почти 300 человек, а точнее, 285 человек, не получивших выплату, – рассказала Керен Ор Спектор. – И должна отметить, что работа над этими списками была проведена – уже на утро следующего дня я получила списки обратно, и все люди в списках были условно разделены на несколько групп: самая большая группа, назовем ее "зеленой" – люди, которые получат выплату автоматически, и не требуется никаких действий ни с их, ни с моей стороны. Следующая группа чуть поменьше, "желтая": люди, которые должны прислать фото удостоверений личности, и тогда они тоже получат выплату и пополнят первую группу. Есть очень небольшая группа людей, чьи случаи находятся на проверке – назовем их "синей" группой, и есть достаточно большая группа тех, кто выплату на эвакуацию не получит: "красная группа".

По словам Керен Ор Спектор, муниципальные власти объяснили: выплата на эвакуацию целевая, а многие жильцы хостелей и комплекса социального жилья "Французская деревня", когда была организована централизованная эвакуация жильцов, покидать свои дома отказались. Тем, кто отказался эвакуироваться, выплата на расселение не положена: именно они фигурируют в "красной" группе.

adv_14 incontent_2

Заммэра Софа Бейлина, тем не менее, не считает вопрос закрытым: "Вопрос по хостелям остался на повестке дня, – подчеркивает Бейлина. – Мэр объясняет решением правительства тот факт, что отказавшиеся от централизованной эвакуации жители комплексов соцжилья на основании своего отказа не имеют права на выплаты. Но ведь нужно понимать: люди отказались не из-за того, что хотели добавить "экшен" в свою жизнь: это пожилые, больные люди, которым необходима медицинская помощь и постоянное наблюдение их врачей, у которых есть приходящие помощницы по уходу, и самостоятельно они просто не могут себя обслужить. Да, выплаты эвакуационные: но их получают и те, кто выехал, и те, кто не выехал, почему этих выплат лишают именно самых нуждающихся?"

adv_15 m_ar_2

Социальная активистка Татьяна Берлин, с начала войны также занимающаяся проблемой эвакуационных выплат в Ашкелоне, разделяет эту позицию. ""Очень здорово, что жители Ашкелона проявили инициативу и собрали списки тех, кто не получил выплату. Прекрасно, что для некоторых из них эта проблема решена, – отмечает Берлин. – А пожилые жители "Французской деревни", которых оставили без выплаты из-за того, что якобы все отказались эвакуироваться организованно? Это как вообще? То есть люди, продолжающие жить в Ашкелоне, но не уведомившие об этом местные власти, получили выплаты, а жители "Французской деревни" нет?"

"У нас только один хостель, открытый два года назад, снабжен укрепленными комнатами в каждой квартире, – объясняет Софа Бейлина. – В остальных есть бомбоубежище на этаже, и пожилые люди попросту не успевают туда добежать, ведь у нас в Ашкелоне 30 секунд на это. С ними еще ничего не решено, и я продолжаю добиваться справедливости для них".

adv_16 incontent_3

Керен Ор Спектор называет еще одну проблему, которая до сих пор не решена: это состояние домов, пострадавших от прямого попадания ракет. За ремонт домов отвечает Налоговое управление: эти работы оплачиваются из фонда налога на имущество. Жители пострадавших квартир были размещены в отелях, оплаченных муниципалитетом, и ранее их предупредили, что 29 ноября они должны вернуться домой, хотя их квартиры до сих пор не пригодны для проживания. "Действительно, в тех домах "на столбах", где эти несущие опоры были разрушены, установлены новые металлические опоры, – поясняет Карина Ор Спектор. – Но сами квартиры до сих пор разрушены, в них нет стен, нет окон. Помощник мэра попросил у меня список этих людей, список у меня уже был готов: там всего девять человек. Сегодня он связался со мной и сообщил, что их вопрос тоже был решен: большая часть людей остаются в гостиницах, оплаченных муниципалитетом, до 3 декабря, остальные нашли себе новое жилье".

adv_17 m_ar_3

Софа Бейлина признает, что сам процесс оформления помощи очень запутанный, и в муниципальной системе постоянно возникают ошибки. "Все ошибки все еще не исправлены, в ряде случаев один из членов семьи оказывается внесен в систему получения помощи, а другой почему-то вновь "невидим" системой, хотя они живут по одному адресу и по всем критериям имеют право на выплату, – отметила Бейлина. – К сожалению, информация и списки вбиваются в систему вручную, ошибки приходится отслеживать по мере их проявления, это долгая и кропотливая работа. Почему система оказалась не готова к экстренной ситуации и как избежать ошибок в будущем – мы будем выяснять уже после войны".

Мэр Ашкелона Томер Глам, комментируя ситуацию для NEWSru.co.il, сообщил: "К настоящему моменту более 64 тысяч жителей и жительниц Ашкелона получили тысячи шекелей в рамках эвакуационных выплат, призванных облегчить жителям зоны обстрела возможность выбрать для себя любое место, чтобы переждать войну. Чтобы позволить как можно большему количеству нуждающихся получить помощь, мы расширили критерии, добавив предоставление помощи также на основании адреса в удостоверении личности, а не только на основании оформленных на конкретные семьи квитанций за воду и "арнону". Все это время работники муниципалитета работают, не покладая рук, чтобы помочь жителям города реализовать их права: в конечном счете, эти выплаты положены им по праву, а не из милости".