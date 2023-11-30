ХАМАС: сегодня будут освобождены десять израильтян, в их числе двое с российским гражданством

Руководство террористической организации ХАМАС объявило, что вечером 30 ноября из плена будут освобождены десять израильтян, в их числе двое с российским гражданством. Таким образом ХАМАС дал понять, что продолжает выражать "дань уважения" президенту РФ Владимиру Путину.

Представитель ХАМАСа заявил агентству France-Presse, что все десять заложников живы. Он отметил также, что ночью власти Израиля отказались от "обмена", в рамках которого планировалось передать тела троих погибших израильтян.

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Ранее израильские источники заявляли, что ХАМАС согласился сегодня отпустить только восемь заложников-израильтян (женщин и несовершеннолетних), а не десять, как было вчера, так как накануне были отпущены две гражданки России (Ирина Татти и Елена Труфанова), которые являлись также гражданками Израиля.

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Сокращение числа освобождаемых заложников было причиной затянувшихся переговоров, срыв которых мог привести к возобновлению боевых действий в секторе Газы. Израильский чиновник заявил: "Переговоры были очень трудными и нервными. Борьба велась за каждое имя. Мы были в шаге от прекращения сделки". В итоге список был согласован в сокращенном виде.

Однако позже ХАМАС пересмотрел соглашение. Возможно, это связано с вмешательством Москвы.

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Отметим, что в заложниках в Газе остаются граждане РФ Александр Труфанов и Андрей Козлов. Александр Труфанов был похищен вместе с невестой – Сапир Коэн.