ЦАХАЛ провел несколько операций в Ливане, чтобы предотвратить террористическую угрозу

В течение дня ЦАХАЛ провел несколько операций в Ливане, чтобы предотвратить действия террористов, направленные против Израиля.

В частности, на юге Ливана были замечены несколько вооруженных террористов, погрузивших в машину РПГ, ящики с боеприпасами и военную технику. Машина была атакована ВВС ЦАХАЛа.

Кроме того, группу террористов прибыла к комплексу зданий "Хизбаллы" на юге Ливана. Силы ЦАХАЛа также атаковали их. В ходе этой операции у террористов было изъято оружие, в том числе гранаты и пистолет.

Некоторое время назад террористическая деятельность была зафиксирована на объекте "Хизбаллы" в районе Сидона, где расположены ракетные установки организации. Ракетные установки были атакованы ВВС ЦАХАЛа.