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Израиль

ЦАХАЛ провел несколько операций в Ливане, чтобы предотвратить террористическую угрозу

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 30 ноября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 16:15
ЦАХАЛ провел несколько операций в Ливане, чтобы предотвратить террористическую угрозу
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение дня ЦАХАЛ провел несколько операций в Ливане, чтобы предотвратить действия террористов, направленные против Израиля.

В частности, на юге Ливана были замечены несколько вооруженных террористов, погрузивших в машину РПГ, ящики с боеприпасами и военную технику. Машина была атакована ВВС ЦАХАЛа.

Кроме того, группу террористов прибыла к комплексу зданий "Хизбаллы" на юге Ливана. Силы ЦАХАЛа также атаковали их. В ходе этой операции у террористов было изъято оружие, в том числе гранаты и пистолет.

Некоторое время назад террористическая деятельность была зафиксирована на объекте "Хизбаллы" в районе Сидона, где расположены ракетные установки организации. Ракетные установки были атакованы ВВС ЦАХАЛа.

Израиль
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