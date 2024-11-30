Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 ноября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 10-19, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-вторник температура существенно не изменится, переменная облачность.