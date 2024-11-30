x
30 ноября 2024
|
последняя новость: 05:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2024
|
30 ноября 2024
|
последняя новость: 05:55
30 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 30 ноября: прохладно, малооблачно

Погода
время публикации: 30 ноября 2024 г., 05:17 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 05:23
Прогноз погоды в Израиле на 30 ноября: прохладно, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 ноября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 10-19, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-вторник температура существенно не изменится, переменная облачность.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook