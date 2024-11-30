Бригада "Нахаль" продолжает действовать в районе Рафиаха под командованием дивизии Газы. На прошлой неделе, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, силы "Нахаль" провели обыски в зданиях, примыкающих к больнице и мечети.

Было обнаружено оружие, зенитные и противотанковые ракеты, патроны, автоматы Калашникова, гранаты и амуниция. Группа террористов была уничтожена. Также военнослужащие атаковали одну из террористических инфраструктур.