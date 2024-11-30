x
30 ноября 2024
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2024
|
30 ноября 2024
|
последняя новость: 12:40
30 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бригада "Нахаль" продолжает действовать в районе Рафиаха

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 ноября 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 12:41
Бригада "Нахаль" продолжает действовать в районе Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бригада "Нахаль" продолжает действовать в районе Рафиаха под командованием дивизии Газы. На прошлой неделе, как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, силы "Нахаль" провели обыски в зданиях, примыкающих к больнице и мечети.

Было обнаружено оружие, зенитные и противотанковые ракеты, патроны, автоматы Калашникова, гранаты и амуниция. Группа террористов была уничтожена. Также военнослужащие атаковали одну из террористических инфраструктур.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 ноября 2024

421-й день войны: ЦАХАЛ контролирует юг Ливана, операции в Газе, Иудее и Самарии. Хронология