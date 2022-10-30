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    В Израиле

    ЦАХАЛ объявил о блокаде палестинских территорий в день выборов в Кнессет

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    ЦАХАЛ объявил о блокаде палестинских территорий в день выборов в Кнессет
    Flash90. Фото: Э.Исраэль

    В воскресенье, 30 октября, пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа сообщила о введении блокады палестинских территорий в день парламентских выборов в Израиле.

    Согласно опубликованной информации, это решение было принято после оценки оперативной ситуации и в соответствии с решением политического руководства страны.

    Режим блокады вступит в силу 1 ноября в 00:01 и будет действовать до 23:59.

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    В период блокады будут закрыты КПП в Иудее и Самарии, а также между Газой и Израилем.

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    В период блокады въезд с палестинских территорий в Израиль будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и других экстренных случаях и только с одобрения координатора действий израильского правительства на территориях.

    Блокада палестинских территорий вводилась также во время выборов в марте 2021 года и в марте 2020 года.

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